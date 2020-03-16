ABD Başkanı Trump: Koronavirüs temmuz ya da ağustos aylarında sona erebilir

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için oluşturulan Korona Görev Gücü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trump, "Oğlum ne kadar kötü diye soruyor. Kötü. Normale döneceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Virüs Temmuz, Ağustos gibi atlatılabilir diyenler var" dedi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmekten kaçının. Haftalardır attığımız belirli adımlar sayesinde bunu hızlı bir şekilde atlatabiliriz.

"Cuma akşamı teste girdim. Sonuçlar geldiğinde negatif olduğunu gördük. Doktorlar birden fazla defa söyledi, hiçbir semptom göstermiyordum.

(En kötü noktanın ne zaman atlatılacağıyla ilgili gelen soru üzerine) "Temmuz, Ağustos diyenler var. Oğlum ne kadar kötü diye soruyor. Kötü. Normale döneceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz.

"Şu aşamada ülke çapında bir sokağa çıkma yasağı getirilmesi seçeneğini değerlendirmiyoruz. Ancak virüsten en çok etkilenen bazı yerlere bakabiliriz.

"Görünmez bir düşmanla karşı karşıyayız. Çok bulaşıcı bir virüs. Dünyanın hiçbir yerinde kontrol altına alınabilmiş değil. Önceliğimiz bu virüs sorununun ortadan kalkması. Ondan sonra her şey yerli yerine oturacaktır."