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Dünya

ABD Başkanı seçilen Trump Savunma Bakanı'nı açıkladı

Trump'ın seçtiği bakanın 'Mad Dog' olarak bilindiği belirtildi

02 Aralık 2016 18:17

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, Ohio'ya bağlı Cincinnati şehrinde destekçilerine seslenirken, ‘Mad Dog’ olarak bilinen James Mattis'i Savunma Bakanlığı'na getireceğini söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre, ABD'nin 45'inci Başkanı olarak Ocak ayında Beyaz Saray'a çıkacak olan Cumhuriyetçi Donald Trump, Kabine atamalarına devam ediyor. Kazandığı eyaletlere teşekkür ziyaretlerine başlayan Trump, Ohio'ya bağlı Cincinnati şehrinde destekçilerine seslenirken, 'Mad Dog' Mattis'i Savunma Bakanlığı'na getireceğini söyledi.

‘Mad Dog’ olarak bilinen James Mattis, Obama’nın başta İran olmak üzere Ortadoğu politikalarını kıyasıya eleştiren emekli bir general.

Trump’ın “en iyimiz” ifadesiyle tanımladığı Mattis, İran’ın “Ortadoğu’daki istikrar ve barışa en kalıcı tehdit” olduğunu savunuyor.

Daha önce Trump tarafından “generallerin generali” olarak bahsedilen Mattis, 1991’deki I. Körfez Savaşı’nda saldırı tavuruna komuta ediyordu. 2001 ise Güney Afganistan’daki görev gücünü yöneten ABD’li komutan, 2003’teki Irak işgalinde yer aldı, Felluce Muharebesi’nde de kilit rol oynadı.

66 yaşındaki James Mattis, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı görevini ifa ettikten sonra 2013 yılında emekli oldu.

Mattis’in Savunma Bakanı olmasının önünde Anayasal bir engel bulunuyor. ABD’de emekli bir askerin bu göreve gelmesi için üniformasını en az 7 yıl önce çıkarması gerekiyor. Fakat Cumhuriyetçilerin elinde bulunan Kongre’nin bu maddeyi devre dışı bırakabileceği konuşuluyor.

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ABDDonald TrumpOhioCincinnatiMad DogJames MattisSavunma Bakanlığı

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