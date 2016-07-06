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Dünya

ABD Başkanı Obama'dan ramazan mesajı

Barack Obama, ramazan ayı boyunca masum insanların öldüğünü dile getirdi

06 Temmuz 2016 21:00

ABD Başkanı Barack Obama, ABD ve dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı, "Ramazan boyunca masum insanlar hayatını kaybetti" sözleriyle kutladı. 

Obama, yayımladığı bayram mesajında, "Yeni hilalin görülmesiyle birlikte, ben ve eşim Michelle, Ramazan Bayramı'nı kutlayan ABD ve dünya genelindeki Müslümanlara en sıcak dileklerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Obama, ABD'de Ramazan Bayramı'nın kutlanmasının, ülkenin farklı kültürlerini hatırlamak açısından önemli olduğunu belirterek, ramazan ayı boyunca Orlando'da, İstanbul'da, Dakka'da, Bağdat'da ve Medine'de yüzlerce masum insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Obama, mesajında şunları söyledi: "Burada, evimizde de Müslümanlara yönelik saldırıların arttığını görüyoruz. Kimse ibadethanelerinde kendilerini tehlike içinde hissetmemelidir. Birçok Amerikalı ramazan boyunca içinde yaşadığı toplumdaki Müslümanlara yardım etmiş, hatta Müslüman komşularıyla birlikte oruç tutmuştur. Nefrete karşı Amerikalı değerlerimiz bizi bir araya getirecek ve birlik içinde olarak birbirimizi koruyacağız. Benim ailemden sizin ailenize, bayramınız mübarek olsun."

 

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