ABD Başkanı Obama ve İran Dışişleri Bakanı Zarif BM zirvesinde tokalaştı

ABD Başkanı Barack Obama ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesinde tokalaştığı açıklandı.

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, "Bu olay şans eseri gerçekleşti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından sonra yaşandı" dedi. İsmi açıklanmayan üst düzey yetkili, "Önceden planlanan bir şey değildi. Birkaç saniye içinde oldu. Ayrıca birbirlerini selamladılar" diye konuştu.

1979 İran İslam Devrimi’nden bu yana, iki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde hiçbir görüşme gerçekleşmemiş olması sebebiyle, iki ülkenin lideri arasında herhangi bir temas önemli sembolik değer taşıyor. Bu sembolik tokalaşma iki Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşmemiş olsa da dünya gündemine oturdu.

Reuters son dakika gelişmesi olarak duyurduğu gelişmeyi, "tarihi olay" diye niteledi.

Uluslararası basından büyük ilgi

Batı basını, söz konusu tokalaşmanın, uzun yıllardır aralarında soğuk rüzgarlar esen ABD ile İran'ın ilişkilerinde son dönemde yaşanan görece yakınlaşmada gelinen son nokta olduğu görüşünde.