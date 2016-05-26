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Dünya

ABD Başkanı Obama, kiraya çıkıyor

Başkanlık görev süresini dolduran Obama’nın kiraladığı evin satış değeri 6 milyon 400 bin dolar

26 Mayıs 2016 21:48

ABD’de iki dönem başkanlık yapan ve görev süresi önümüzdeki yıl ocak ayında tamamlayacak olan Barack Obama,  Washington’da bir malikane kiraladı.

Sputnik’in Politico Playbook’tan referans verdiği haberine göre, küçük kızı Sasha 2018’de liseden mezun olana kadar başkentte kalacak olan Obamaların yeni evi 760 m2 büyüklüğünde ve 8 odalı. Kalorama mahallesindeki evin satış değeri ise 6,400,000 dolar.

​Barack ve Michelle Obama’nın kiraladığı evin, Bill Clinton’ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray Basın Sözcüsü olan Joe Lockhart’a ait olduğu ifade edildi. Lockhart, Clinton’ın ofisten ayrılmasının ardından NFL’de (Ulusal Futbol Ligi) çalışmaya başlamıştı.

 

 

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