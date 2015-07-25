ABD Başkanı Obama Kenya'da akrabalarıyla buluştu



Barack Obama, aralarında üvey kızkardeşi Auma ve "ninesi" Sarah'nın da bulunduğu akrabalarıyla Nairobi'deki bir otelde baş başa yemek yedi.

2009'da başkanlık görevine başlamasından bu yana Kenya'yı ziyaret etmeyen Obama, son olarak 2006 yılında ülkeye gelmiş, bu ziyareti sırasında babasının mezarının bulunduğu Kogelo köyünü de de ziyaret etmişti.

Barack Obama'nın babası Barack Hussein ABD'de üniversite okumuş, oğlunun doğumundan üç yıl sonra memleketine geri dönmüştü. Obama'nın babası, 1982 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Obama'nın köyü Kogelo

Kogelo'da Obama'nın çok sayıda akrabası yaşıyor. Bunlar arasında "nine" diye hitap ettiği üvey babaannesi de bulunuyor. Dedesi Hussein Onyango Obama'nın üçüncü eşi Sarah, bu ay başında gazetecilere yaptığı açıklamada, Obama için yöresel yemeklerden bir ziyafet hazırladığını söylemişti.

Obama Nairobi'de işadamlarının katıldığı bir uluslararası toplantıda hazır bulunacak. Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile görüştükten sonra Afrika turunun ikinci durağı Etiyopya'ya geçecek. Başkent Addis Abeba'da Afrika Birliği merkezini ziyaret edecek.