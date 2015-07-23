T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD Başkanı Obama babasının memleketi Kenya'ya gidiyor

ABD Başkanı Barack Obama, babasının memleketi Kenya'ya resmi ziyarette bulunacak.

23 Temmuz 2015 12:12


ABD'nin ilk Afro-Amerikan kökenli başkanı Barack Obama, Afrika turuna yarın Kenya'da başlayacak. Obama daha sonra ikinci durağı Etiyopya'ya geçecek.

2009'da başkanlık görevine başlamasından bu yana Kenya'yı ziyaret etmeyen Obama, son olarak 2006 yılında ülkeye gelmiş, bu ziyareti sırasında babasının mezarının bulunduğu Kogelo köyünü de de ziyaret etmişti.

Barack Obama'nın babası Barack Hussein ABD'de üniversite okumuş, oğlunun doğumundan üç yıl sonra memleketine geri dönmüştü. Obama'nın babası, 1982 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Kenya Büyükelçisi Robert Godec, Obama'nın ziyareti sırasında akraba ziyaretinde bulunmayacağını açıkladı. Kenya televizyonu KTN'ye çıkan ABD Büyükelçisi, "Obama maalesef Kogelo köyünü ziyaret edemeyecek, başkent Nairobi'de temaslarda bulunacak" dedi.

'Ninesi' ziyafet hazırlamıştı

Kogelo'da Obama'nın çok sayıda akrabası yaşıyor. Bunlar arasında "nine" diye hitap ettiği üvey annesi de bulunuyor. Dedesi Hussein Onyango Obama'nın üçüncü eşi Sarah, bu ay başında gazetecilere yaptığı açıklamada, Obama için yöresel yemeklerden bir ziyafet hazırladığını söylemişti. "Torununun" gelmeyeceğinin belli olması üzerine fikri sorulan Sarah, "Demek ki vakti yokmuş, ne yapalım" diye tepki verdi. Obama, daha önceki ziyaretlerinde "Sarah Nine"ye de uğramıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Barack ObamaKenyaAfro-AmerikanBarack Obama AfrikaEtiyopyaObamaKogeloBarackBarack Hussein ABDKenya Büyükelçisi Robert Godec ObamaKTNABD BüyükelçisiNairobiHussein Onyango ObamaSarahNine34;yeDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24