ABD Başkanı Obama babasının memleketi Kenya'ya gidiyor



ABD'nin ilk Afro-Amerikan kökenli başkanı Barack Obama, Afrika turuna yarın Kenya'da başlayacak. Obama daha sonra ikinci durağı Etiyopya'ya geçecek.

2009'da başkanlık görevine başlamasından bu yana Kenya'yı ziyaret etmeyen Obama, son olarak 2006 yılında ülkeye gelmiş, bu ziyareti sırasında babasının mezarının bulunduğu Kogelo köyünü de de ziyaret etmişti.

Barack Obama'nın babası Barack Hussein ABD'de üniversite okumuş, oğlunun doğumundan üç yıl sonra memleketine geri dönmüştü. Obama'nın babası, 1982 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Kenya Büyükelçisi Robert Godec, Obama'nın ziyareti sırasında akraba ziyaretinde bulunmayacağını açıkladı. Kenya televizyonu KTN'ye çıkan ABD Büyükelçisi, "Obama maalesef Kogelo köyünü ziyaret edemeyecek, başkent Nairobi'de temaslarda bulunacak" dedi.

'Ninesi' ziyafet hazırlamıştı

Kogelo'da Obama'nın çok sayıda akrabası yaşıyor. Bunlar arasında "nine" diye hitap ettiği üvey annesi de bulunuyor. Dedesi Hussein Onyango Obama'nın üçüncü eşi Sarah, bu ay başında gazetecilere yaptığı açıklamada, Obama için yöresel yemeklerden bir ziyafet hazırladığını söylemişti. "Torununun" gelmeyeceğinin belli olması üzerine fikri sorulan Sarah, "Demek ki vakti yokmuş, ne yapalım" diye tepki verdi. Obama, daha önceki ziyaretlerinde "Sarah Nine"ye de uğramıştı.