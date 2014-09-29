ABD Başkanı Obama: ABD, IŞİD'i hafife aldı

ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin Suriye'deki "IŞİD tehdidini hafife aldığını" söyledi.

Amerikan CBS televizyonunda '60 dakika' adlı programda konuşan Obama, ABD güçlerinin Irak'ta El Kaide'nin üstesinden Sünni aşiretlerle çalışarak geldiklerini belirtti ve "komşu Suriye'deki otorite boşluğundan faydalananların da adını daha sonradan İslam Devleti'ne çeviren Irak Şam İslam Devleti IŞİD'i kurduklarını" kaydetti.

ABD Başkanı, militanların Suriye'deki kargaşadan faydalandıklarını ve ülkenin militanlar için "sıfır noktasına" dönüştüğünü ifade etti.

IŞİD'e karşı askeri operasyonun yalnızca çözümün bir parçası olabileceği görüşünü yineleyen Obama, siyasi bir çözümün de gerekli olduğunu vurguladı.

Obama, "Suriye iç savaşının yarattığı kargaşada, ülkede yönetilmeyen çok büyük alanlar vardı. Buralarda yeniden yapılandılar, kargaşadan faydalandılar ve cihatçı safsatalarına inanan yabancı savaşçıları çektiler" diye konuştu.

ABD Başkanı, cihatçıların Saddam Hüseyin'in dağılan ordusuna bağlı isimleri kendilerine çekerek askeri kapasitelerini güçlendirdiklerini ekledi.

Obama ayrıca, ulusal istihbarattan sorumlu yetkili James Clapper'ın 'ABD'nin Suriye'de oluşan tehdidi hafife aldığı' itirafında bulunduğunu söyledi.

Televizyon programında, 'ABD'nin eğittiği Irak ordusunun cihatçılara karşı mücadele yeteneği ve iradesinin de mi hafife aldığı' yönündeki bir soruya Obama, "Bu doğru. Kesinlikle doğru" cevabını verdi.

Siyasi çözümün önemli olduğuna dikkat çeken Obama, bunun da ancak Sünni ve Şii nüfuslar arasındaki uyumla sağlanabileceğini belirtti.

IŞİD, Bağdat yakınlarında

Diğer yandan, Irak'ın başkenti Bağdat'ın batısından ve Kobani çevresinden çatışma haberleri geldi.

BBC'nin Bağdat'tan bildiren muhabiri Lyse Doucet, İslamcı militanların, ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısı yardımıyla Irak ordusu tarafından uzaklaştırıldığını söyledi.

Doucet, militanların geri çekilmediğini ve bazılarının 10 kilometreden kısa bir mesafede bulunduğunu ekledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon geçen hafta sonu, Suriye'de IŞİD'in kontrolüne geçen dört petrol rafinerisini ve bir komuta merkezini vurdu.

ABD Merkez Komuta İdaresi, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzenlediği saldırıların başarılı olduğunu duyurdu.

Akçakale yakınlarında yaşayan Türk işadamı Mehmet Özer, AP haber ajansına, 'Tel Abyad'daki rafinerideki patlama sonrası alevlerin 60 metre yükseldiğini' söyledi.

Doğan Haber ajansı, hem rafinerinin hem de IŞİD'in karargâh olarak kullandığı merkezin bombalandığını bildirdi.