ABD Başkanı ne dinler?

Sanat çevresinden büyük destek gören Obama’nın listesinin 3. sırasında Bruce Springsteen yer alıyor. Obama seçim kampanyasında da Springsteen’in “The Rising” şarkısını kullanmıştı. Obama’yı desteklediğini sıkça dile getiren, kampanyasına katılan sanatçılar ve gruplar arasında REM vokalisti Michael Stipe, Rufus Wainwright, Arcade Fire, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Scarlett Johansson, Dave Mathews, Joan Baez yer alıyor.



REM vokalisti Michael Stipe, Accelarate albümünün turnesi kapsamında Langerado Festivali’nde verdikleri konserde sahneye Obama T-shirt’ü ile çıkmıştı ve kimin kazanmasını istediğini açıkça belirtmişti.



Bruce Springsteen “Geçmiş 8 yılda yaşanan felaketin ardından Amerika’nın iyileşmesini sağlayacak ve bunu üstlenecek birine ihtiyaç var. Buna en uygun aday da Barack Obama’dır” diyor.



Joan Baez ise “Bu milletin karanlık köşelerine aydınlık getircecek ve bizim dünyayla ilişkilerimizdeki pozitif etkileri geri getirecek biri varsa, bu kişi Obama’dır.Yeni bir yolcuğa başlama zamanıdır” diyor.



Stevie Wonder da, Londra konserinde Barack’ın John F. Kennedy ve Martin Luther King karışımı olduğunu, kaybetmeyeceğini söylemişti.



Obama favori şarkılarını şöyle açıkladı:



Fugees - ‘Ready Or Not’

Marvin Gaye - ‘What’s Going On’

Bruce Springsteen - ‘I’m On Fire’

The Rolling Stones - ‘Gimme Shelter’

Nina Simone - ‘Sinnerman’

Kanye West - ‘Touch The Sky’

Frank Sinatra - ‘You’d Be So Easy To Love’

Aretha Franklin - ‘Think’

U2 - ‘City of Blinding Lights’

will.i.am - ‘Yes We Can’



John McCain’in favori 10 şarkısı da şunlar:



ABBA - ‘Dancing Queen’

Roy Orbison - ‘Blue Bayou’

ABBA - ‘Take A Chance On Me’

Merle Haggard - ‘If We Make It Through December’

Dooley Wilson - ‘As Time Goes By’

The Beach Boys - ‘Good Vibrations’

Louis Armstrong - ‘What A Wonderful World’

Frank Sinatra - ‘I’ve Got You Under My Skin’

Neil Diamond - ‘Sweet Caroline’

The Platters - ‘Smoke Gets In Your Eyes’