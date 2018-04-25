T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Başkanı ile First Lady arasında 'el tutuşma' krizi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 25 Nisan (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump arasında yaşandığı öne sürülen soğukluk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron'u karşılama töreninde de kameralara yansıdı

25 Nisan 2018 09:00

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 25 Nisan (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump arasında yaşandığı öne sürülen soğukluk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron\'u karşılama töreninde de kameralara yansıdı. Tören sırasında kameralara poz verilirken Donald Trump ile Melania Trump arasında \'el tutuşma krizi\' yaşandı.
Kameralara yansıyan görüntülerde, Başkan Trump sol yanında duran eşi Melania ile önce el teması sağlamaya çalıştı. İlk olarak elini eşinin eline değdiren Trump, hiç bir tepki gelmemesi üzerine önce serçe parmağı sonra yüzük parmağı daha sonra da üç parmağını kullanarak Melania Trump\'ın elini tuttu. Gönülsüzce Trump\'n elini tuttuğu gözlenen ve bunu beden diliyle de açıkça göstermekten kaçınmayan Melania Trump, poz verdikleri kırmızı halıdan ayrılır ayrılmaz Başkan Trump\'ın elini bırakarak bir iki adım geriden yürümeyi tercih etti.
Melania Trump, 2017\'deki İsrail ziyaretinde karşılama töreni sırasında da eşinin elini tutmayı reddetmiş, tepkisini eşinin elini sert bir şekilde iterek göstermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz ALBAYRAKNEW YORKNisan DHAABD Başkanı Donald TrumpMelania TrumpFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronBrigitte MacronTörenDonald TrumpKameralaraBaşkan TrumpMelaniaTrumpGönülsüzce Trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24