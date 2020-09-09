ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi!

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ABD Başkanı Donald Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Trump'ı, Norveçli muhafazakar politikacı Christian Tybring-Gjedde, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki ilişkileri normalleştiren anlaşma nedeniyle aday gösterdiğini duyurdu. Siyasetçi, Trump'ın arabuluculuk yaptığı anlaşmayı "tarihi bir barış anlaşması" olarak nitelendirdi.

Tybring-Gjedde, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'a yaptığı açıklamada, "Bence o barış için çoğu Barış Ödülü adayından fazlasını yaptı dedi.

Norveçli siyasetçi Trump'ı aday gösterdiği mektubunda, "Eğer beklendiği gibi diğer Orta Doğu ülkeleri de BAE'nin adımlarını takip ederse bu anlaşma Orta Doğu'yu kalkınma ve refahın hüküm sürdüğü bir coğrafyaya dönüştürecek oyun değiştirici olabilir" yazdı.

Tybring-Gjedde mektubunda Trump'ın anlaşmada "önemli bir rol oynadığına" dikkat çekti ve Cumhuriyetçi Başkan'ın yönetiminde ABD'nin Orta Doğu'dan çok sayıda asker çektiğini vurguladı.

Trump geçen sene, "Eğer adil bir biçimde veriyor olsalar birçok farklı şey için Nobel kazanırdım" demişti.