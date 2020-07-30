ABD Başkanı Donald Trump: Neden Almanya'yı milyarlarca dolar enerji ticareti yaptığı Rusya'dan biz koruyalım?

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ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'dan 11 bin 900 asker çekme kararını Twitter üzerinden savundu.

Paylaşımında Trump, "Almanya, Rusya'ya enerji için her yıl milyarlarca dolar ödüyor ve bizim onları Rusya'dan korumamız mı gerekiyor" yazdı ve ekledi; "Bu neyin nesi?"

Almanya'nın NATO üyeliği için gerekli olan "yüzde 2" harcamasını da yapmakta "ihmalkar" davrandığını ifade eden Trump, "Bu yüzden askerlerimizi Almanya'dan çıkarıyoruz" yazdı.

Pentagon dün, Almanya'da konuşlu bulunan 11 bin 900 askerin ülkeden ayrılmasına karar verildiğini açıkladı. İlk aşamada askerlerden sadece 6 bin 400'ü ABD'ye geri dönecek, yetkililerin verdiği bilgiye göre 5 bin 600 asker ise 'Rusya ile yaşanan gerilim' gerekçesiyle İtalya ve Belçika gibi Avrupa içindeki farklı üslerde konuşlandırılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Almanya'dan asker çekme ve bazı Avrupa ülkelerine tekrar konuşlandırma kararının, Washington yönetiminin Avrupa'nın güvenliğine ve NATO'ya olan bağlılığını gösterdiğini iddia etti.