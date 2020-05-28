ABD Başkanı Donald Trump, "kapatmakla" tehdit ettiği sosyal medya platformları hakkında bugün bir kararname imzalayacak

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün sosyal medyayla ilgili bir kararname imzalayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "muhafazakar sesleri bastırmakla suçladığı" sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti.

Trump'ın Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, başkanlık uçağı Air Force One'da yaptığı açıklamalarda sosyal medya kararnamesinde ne bulunacağıyla ilgili bir bilgi vermedi.