T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, "kapatmakla" tehdit ettiği sosyal medya platformları hakkında bugün bir kararname imzalayacak

28 Mayıs 2020 10:24

T24 Dış Haberler

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün sosyal medyayla ilgili bir kararname imzalayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "muhafazakar sesleri bastırmakla suçladığı" sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti.

Trump'ın Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, başkanlık uçağı Air Force One'da yaptığı açıklamalarda sosyal medya kararnamesinde ne bulunacağıyla ilgili bir bilgi vermedi.

80 milyondan fazla takipçisi olan Trump, Twitter’da yaptığı açıklamada posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarının “büyük ölçüde hileli” olacağını söyledi. Trump’ın açıklamalarından birkaç saat sonra Twitter, Trump’ın paylaşımlarının altında mavi ünlem paylaşarak okuyucuları “posta yoluyla gönderilecek oy pusulalarına dair doğruları öğrenmeye” çağırdı.

 

 

ETİKETLER

donald trumpabdbaşkankapatmaksosyal medyatwitter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24