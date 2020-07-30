ABD Başkanı Donald Trump, genel seçimlerin ertelenmesini önerdi

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ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılması planlanan genel seçimlere posta yoluyla oy kullanma sistemi nedeniyle şaibe karışacağını savunarak seçimlerin ertelenmesini önerdi.

2020 seçimlerinin ABD tarihinin "en kusurlu ve hileli" seçimleri olacağını iddia eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçimleri insanlar düzgün, sağlam ve güvenli şekilde oy kullanana kadar erteleyin???" yazdı.

Trump, aynı zamanda seçimlerin ABD tarihi için bir utanç kaynağı olacağını savundu.

Demokrat Parti'nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden, Nisan ayında yaptığı açıklamada "Şu sözlerimi unutmayın: Bence o bir şekilde seçimleri erteletmeye çalışacak. Hiçbirimizin anlam veremeyeceği bir mantık sunacak" demişti.

Trump, bir süredir birçok insanın Koronavirüs pandemisi nedeniyle posta yoluyla oy kullanacak olmasının seçime şaibe karıştıracağını savunuyordu. ABD lideri, iddialarına dair hiçbir dayanak sunmadı.

ABD'de ulusal ölçekte yapılan tüm anketlerde Demokrat Biden, Trump'ın büyük bir farkla önünde bulunuyor.