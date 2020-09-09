ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların seçimlerde hile yapmaya çalışacağını öne sürdü: Sandıklara dikkat edin

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ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Demokratların 3 Kasım genel seçimlerinde oy çalmaya çalışacağını iddia etti ve Kuzey Carolinalı seçmenlere sandık gözlemcisiymiş gibi görev yapmalarını söyledi.

Winston-Salem'de bir miting düzenleyen Trump, "O sandıklara dikkat etmeliyiz. Gözünüzü sandıktan ayırmayın. Durum hoşuma gitmiyor. Biliyorsunuz sizin valiniz bir Demokrat. Bütün bunlara bir Demokratın göz kulak olacak olması hoşuma gitmiyor" diye konuştu.

Trump konuşmasının devamında, "Oraya gittiğinizde sandık gözlemcisi olun. Hırsızlıklarına dikkat edin. Bu önemli, Kuzey Carolina'yı alırsak seçimi alırız" ifadelerini kullandı.

ABD'de her eyalette seçim gözlemcileri bulunuyor. Partiler tarafından atanan bu gözlemcilerin göreci genellikle seçimlerin nasıl işlediğini ve kaç seçmenin geldiğini takip etmek oluyor.

Trump, seçim kampanyası boyunca hiçbir kanıt sunmadan sıkça Demokrat Parti'nin hile yapacağını iddia etti.