ABD Başkanı Donald Trump: Biz sadece yüce Tanrı önünde diz çökeriz

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ABD Başkanı Donald Trump, isim vermeden "Siyah Canlar Kıymetlidir" (Black Lives Matter) hareketini hedef alarak, "Biz sadece yüce Tanrı önünde diz çökeriz" dedi.

ABD'nin Bağımsızlık Günü'nden önce ülkesinin kurucu liderlerinin gölgesinde konuşan Trump, "aşırı solcu faşizm"in kuşatması altında olduklarını söyledi.

Koronavirüs endişelerine rağmen Rushmore dağının önünde bir mitin düzenleyen Trump'ın hedefinde, yine "ırkçı" olarak nitelendirdikleri heykelleri yıkan protestocular vardı.

Trump, ülkedeki en büyük anıtlardan birinin önünde, "Ülkemizde tarihimizin silinmesi, kahramanlarımızın adının kötüye çıkarılması, değerlerimizin yok edilmesi ve çocuklarımızın beyninin yıkanması için acımasız bir kampanya yürütülüyor" dedi.

ABD lideri, "Öfkeli çeteler kurucularımızın heykellerini yıkıyor, en kutsal anıtlarımızı vandalize ediyor ve şehirlerimizde şiddet dalgaları yayıyor" diye konuştu.

"Okullarımızda, haber merkezlerimizde ve hatta şirketlerimizde tam anlamıyla katılım talep eden yeni bir tür aşırı solcu faşizm var" diyen Trump, "Onun dilini konuşmazsan, ritüellerini gerçekleştirmez, ilkelerini dillendirmez ve kurallarını takip etmezsen sansürleniyor, sürgün ediliyor, suçlanıyor ve cezalandırılıyorsun" diye devam etti.

Trump, "Aklınızdan çıkarmayın bu solcu kültürel devrim, Amerikan Devrimi'ni ortadan kaldırmak için dizayn edilmiş" ifadelerini kullandı. Trump, "Bizi susturmak istiyorlar, ancak biz susmayacağız" derken kalabalık, "ABD, ABD" diye slogan attı.

Sporcuların "Siyah Canlar Kıymetlidir" (Black Lives Matter) hareketine destek vermek için milli marş sırasında diz çökmesine de göndermede bulunan Trump, "Biz sadece yüce Tanrı önünde diz çökeriz" dedi.

Fotoğraf: Eski SF 49ers oyun kurucusu Colin Kaepernick, bir NFL karşılaşmasından önce sistematik ırkçılığı protesto etmek için milli marş sırasında diz çöküyor