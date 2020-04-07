ABD Başkanı Donald Trump'a düzenli olarak Koronavirüs testi yapılacak

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ve yakınındaki diğer kişilere düzenli olarak Koronavirüs testi yapılacağını duyurdu.

Trump, düzenli olarak test yapılacak diğer isimlerin kim olduğunu detaylandırmadı.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, "Sanırım birkaç tane test yaptırma olasılığımız var. Bu çok da kötü bir fikir değil. Biliyorsunuz artık test sistemi çok kolay ve hızlı" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de aynı basın konferansında Koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun negatif geldiğini ifade etti.

Trump'a şu ana kadar iki Covid-19 testi yapıldı. İki test de ABD liderinin virüsü kapmadığını gösterdi.