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Dünya

ABD Başkanı Biden ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi

01 Eylül 2021 23:30

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede, ABD'nin Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Biden ve Zelenskiy, Beyaz Saray'da yaptıkları baş başa görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıktı.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılını kutlarken ABD-Ukrayna ortaklığının önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Biden, "ABD, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürmektedir" ifadesini kullandı.

Biden, bugünkü görüşmelerinde Ukrayna'nın Avrupa'ya daha da entegre olması için demokratik reformları ele alacaklarını vurgulayarak, 60 milyon dolarlık yeni bir güvenlik paketi üzerinde de konuşacaklarını kaydetti.

Joe BidenVladimir ZelenskiyBeyaz SarayABDRusyaOval Ofis
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