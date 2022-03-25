ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırına 80 kilometre mesafede olan Polonya şehri Rzeszow'a gidiyor

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin ve Batı'nın Kiev'e desteğini göstermek hedefiyle Polonya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki bir şehri ziyaret edecek.

ABD Başkanlık uçağı Air Force One, Ukrayna sınırının 80 kilometre uzağındaki Rzeszow'a inecek.

Güne Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşerek başlayacak Biden'ı Rzeszow'daki havalimanında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda karşılayacak.

Biden, cumartesi günü de Duda ile ikili görüşme gerçekleştirip savaş sebebiyle meydana gelen sığınmacı krizini konuşacak. Beyaz Saray, Polonya ziyaretinin sığınmacı krizini vurgulamayı hedeflediğini ifade etti.