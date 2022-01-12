ABD Başkanı Biden seçim yasalarını değiştirmek için Kongre'yi zorluyor

Seçim yasalarında reform yapmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden, Senato'daki çoğunluk kuralının değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Biden, Georgia'da ateşli bir konuşma yaparak, "demokrasiyi korumak için" Senato'da azınlıkta kalan senatörlerin yasaların geçmesini önlemesine son verecek olan kural değişikliğini savundu ve 'ABD'nin ruhu için savaş verdiğini' söyledi.

Ancak kendi partisi içinden iki senatör bu konuda ikna olmuş değil, muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti'den de kimse Biden'a destek vermiyor.

ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Senato'da yasaların birçoğunun kabulü için, yüzde 60 çoğunluk gerekiyor. 100 sandalyeli Senato'da bu, 60 oy demek.

Biden'ın seçim sistemini değiştirmek için önerdiği iki yasa tasarısı geçen yıl Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Ancak Senato üyelikleri şu anda iki parti arasında yarı yarıya paylaşılmış durumda olduğu için, 60 oy kuralı uygulandığı sürece tasarıların Senato'dan geçmesi neredeyse imkansız.

ABD Başkanı'nın önerdiği yasa tasarılarının ilki, seçim kurallarının şimdiki gibi her eyalette farklı olmak yerine, ülke çapında standart hale getirilmesini öngörüyor.

Oy kullanma haklarına ilişkin diğer yasa tasarısı i ise belirli bazı eyaletlerde seçim yönetmeliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan önce hükümetten izin alınması zorunluluğunu getiriyor.

Kürsüye yumruk

Yasa tasarılarının geçmesi için "İki aydır, sessizce Kongre üyeleriyle görüşmeler yapıyorum" diyen Biden kürsüye yumruğunu indirerek "Sessiz olmaktan bıktım" dedi.

Biden, yasaları geçirme çabasının "Amerika'nın ruhu için bir savaş" olduğunu ve tıkanıklığa yol açan yüzde 60 kuralının Senato'yu "eski halinin gölgesi" haline getirdiğini söyledi.

ABD'de Senato tarihinin önemli bir bölümünde ele alınan konularla ilgili sınırsız görüşme yapılmasına izin verildi ve bu da muhaliflerin yasaları engellemesine olanak tanıdı. Bu yöntemi destekleyenler, hükümeti kontrol altında tutmak ve yönetimi uzlaşma aramaya zorlamak açısından yararlı olduğunu söylüyor.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, üçte iki çoğunluğun görüşmeleri sona erdirmesini sağlayacak kurallar kabul edildi, ancak nadiren kullanıldı ve 1970'lerde 60 oy kuralı getirildi.

Biden yaptığı konuşmayla bir kez daha seçim yasalarında değişiklik için Kongre'yi zorluyor, ancak lideri olduğu Demokrat Parti'nin 2019'un Ocak ayında getirdiği önerileri kabul ettirme olasılığı hala düşük.

Cumhuriyetçiler, yasa tasarılarının yerel seçimlere ulusal standartlar getirmesini sorguluyor.

Cumhuriyetçi Senatör Mike Capo da, Biden'ın konuşması ardından iki yasa tasarısını eleştirdi ve Senato kuralların değiştirilmesine karşı olduğunu söyledi.