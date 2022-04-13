ABD Başkanı Biden, Rusya'yı Ukrayna'da soykırım yapmakla suçladı

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ABD Başkanı Joe Biden, "Putin, Ukraynalı olma fikrini bile ortadan kaldırmaya çalışıyor" diyerek Rusya'yı Ukrayna'da soykırım yapmakla suçladı.

Biden, kelimeyi ilk kez Iowa'da petrolde etanol kullanımı ile ilgili bir iç politika etkinliğinde kullandı. Biden, "Aile bütçeniz, arabanızın deposunu doldurabilmeniz... Bunların hiçbiri dünyanın öbür tarafından bir diktatörün savaş ilan etmesine ve soykırım yapmasına bağlı olmamalı" dedi.

Bir gazetecinin kendisine daha sonra bu sözlerin Rusya'ya yönelik olup olmadığını sormasının ardından Biden, "Evet. Soykırım dedim çünkü Putin'in Ukraynalı olma fikrini silmeye çalıştığını giderek daha net görüyoruz" diye konuştu.

"Kanıtlar giderek artıyor" diyen Biden, "Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı korkunç şeylerle ilgili giderek daha fazla kanıt ortaya çıkıyor. Yıkım hakkında da daha fazlasını öğreneceğiz. (Savaş suçları) Sayılırlar mı bunlara avukatlar karar verecek. Ama bence öyle duruyor" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Biden'ın sözlerine destek vererek, "Gerçek bir lider tarafından söylenmiş gerçekler" dedi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçları ile ilgili fikirlerini sıkça ve açıkça dile getiriyor. ABD lideri Mart ortasında da Putin'e "savaş suçlusu" demişti.