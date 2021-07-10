ABD Başkanı Biden: Rekabetin olmadığı kapitalizm sömürüdür

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ABD Başkanı Joe Biden, ekonomide rekabet karşıtı pratikleri hedef alan bir kararnameyi imzaladı ve "Rekabetin olmadığı kapitalizm, kapitalizm değildir. Bu sömürüdür" dedi. Kararın özellikle ABD'nin en büyük teknoloji firmaları için büyük sonuçları olabileceği belirtildi.

Cuma günkü kararname, Biden'ın anti-tröst sorunlarına yönelik hamle serisinde attığı yeni adım oldu. Hamleler, yıllardır büyük şirketlere daha çok denetim çağrısı yapan Demokrat Parti'nin ilerici kanadını memnun etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yeni kararnamenin ekonomideki rekabetle ilgili en önemli sorunlardan bazılarını hızlıca çözmeyi hedeflediği belirtildi.

Biden rekabet kurallarına uymayan şirketlere yönelik olarak, "Tüketicileri elde etmek için rekabet edeceklerine rakiplerini tüketiyorlar; işçiler için rekabet edeceklerine iş gücü konusunda üstünlüğü ele geçirmeye çalışıyorlar" dedi.

ABD lideri, "Açıkça söyleyeyim; rekabetin olmadığı kapitalizm, kapitalizm değildir: Bu sömürüdür" diye konuştu.