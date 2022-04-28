ABD Başkanı Biden, gelecek ay Asya'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, 20-24 Mayıs'ta Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek. Biden, Japonya ve Güney Kore'deki müttefikleriyle, bölgede Çin'in etkisinin artması ve Kuzey Kore'den gelen tehditler hakkında görüşecek.

Reuters'ta yer alan habere göre; Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada; "Başkan Biden, halklar ve hükümetler arasındaki bağları güçlendirmek ve işbirliklerimizi genişletmek adına 20-24 Mayıs'ta, liderler ile bir araya gelmek için Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret edecek" dedi.

Psaki, 22 Mayıs'ta Japonya'ya gidecek olan Biden'ın Tokyo ziyaretinde Avustralya, Japonya, Hindistan ve ABD'den oluşan "Quad" grubunun toplantısına katılacağını da bildirdi.

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un'ın, Kuzey Kore'nin 'temel çıkarlarını' ihlal eden herkese karşı nükleer silah kullanmakla tehdit etmesinin de Biden'ın ziyaretlerinde tartışma konusu olması bekleniyor.

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, seçim kampanyası sırasında, Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı savunma güçlerini geliştireceğinin sözünü vermişti.

Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno, Tokyo'da, Biden ve Kishida'nın Hint-Pasifik bölgesinde ve çevresinde, daha fazla barış ve refah için aralarındaki bağları geliştirmenin yollarını arayacaklarını söyledi.