ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya yaptırımlarına katılmasını istedi mi?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı telefon görüşmesinde bir üst düzey yetkili ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Acet'in aktardığına göre üst düzey yetkili, Biden'ın Erdoğan'dan Rusya için yaptırım talebinde bulunmadığını söyledi.

Acet yazısında, şunları kaydetti:

"Erdoğan/Biden görüşmesinin içeriğine dair bilgi sahibi olan üst düzey bir yetkiliye, 'Biden, Rusya’ya yaptırım için Türkiye’den talepte bulundu mu' diye sordum.

Aldığım cevabı aynen aktarıyorum: 'Yok, bulunmadı. İyi bir görüşme oldu. Açıklamalarına da güzel yansıdı.'

Bu aktardığım bir arka plan bilgisi.

Yaptırım bahsiyle ilgili iki açıklama daha var.

Onları da aktaralım.

Birincisi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in CNN Türk yayınında “Türkiye Rusya’ya yaptırım uygulayacak mı?” sorusuna verdiği, 'Evet bütün müttefiklerimizden yaptırım yapmalarını bekliyoruz. Ancak Rusya’ya bir bedel ödetebileceğiz. Bu konuyu Sayın Çavuşoğlu’na da ilettim' cevabı.

Diğeri, CNN International’a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yaptırımlarla ilgili soruya verdiği cevap:

'Şu anda Rusya’ya yaptırımlar uygulamayı düşünmüyoruz. Çünkü güven kanalını açık tutmak istiyoruz. Ruslarla iletişim hatlarını açık tutmak istiyoruz. Ve tabii ki ekonomimizin etkilenmesini istemiyoruz.'"

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