ABD Başkanı Biden: Bu aşılanmamışların devam eden salgını

ABD Başkanı Joe Biden, bugün açıklanan istihdam verisinin güçlü olmamasının nedeninin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Delta varyantı olduğunu belirtti. Biden, Delta varyantıyla mücadelede daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ve gelecek hafta bu varyantla mücadele için atılacak bir sonraki adımları açıklayacağını bildirdi. Biden, "Bu aşılanmamışların devam eden salgını" dedi.

Biden, ağustosa ilişkin istihdam raporunun açıklanmasının ardından Beyaz Saray'da değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de tarım dışı istihdamın ağustosta 235 bin kişi arttığına, işsizlik oranının ise yüzde 5,2'ye düştüğüne işaret eden Biden, "Gördüğümüz şey, dayanıklı ve güçlü ekonomik toparlanma. Biden planı işe yarıyor, sonuç alıyoruz" dedi.

Biden, istihdam artışının devam ettiğini belirterek ülke ekonomisinin yılın ilk yarısında hızlı bir şekilde büyüdüğünü, ABD'nin ekonomisi salgın öncesi döneme göre daha büyük olan tek gelişmiş ülke olduğunu ifade etti.

"Aşılanmamışların devam eden salgını"

Covid-19 salgınında Delta varyantının iniş çıkışlarını atlatabilecek bir ekonomi ve işgücü piyasası gördüklerini belirten Biden, Delta varyantıyla mücadelede daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Biden, ekonomik toparlanmada olunması gereken yerde olmadıklarına dikkati çekerek, "Covid-19'un Delta varyantıyla mücadelede daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bu aşılanmamışların devam eden salgını" diye konuştu.

Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilen kurtarma planı ve aşılama gibi eylemlerin Delta varyantı karşısında bile ekonominin büyümesini ve istihdam artışını mümkün kıldığını aktaran Biden, "Şüphesiz ki Delta varyantı bugünkü istihdam raporunun güçlü olmamasının nedeni" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, gelecek hafta Delta varyantıyla mücadele için atılacak bir sonraki adımları açıklayacağını ifade etti.

Kongre'nin ekonomi planını onaylama işini eylülde tamamlamasının da önemini yineleyen Biden, ekonomi planını "ABD'nin geleceğine yatırım yapmak" olarak niteledi ve altyapı tasarısının "yıllarca süren çıkmaza son vereceğini" dile getirdi.

Öte yandan ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh da ağustos ayı istihdam raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, istihdam rakamlarının ağustosta Delta varyantından etkilendiğini belirtti.