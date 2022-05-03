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Dünya

ABD Başkanı Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi

03 Mayıs 2022 07:42

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı için düzenlediği resepsiyonda, “Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı verdi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın da katıldığı resepsiyonda konuşan Biden, tüm Müslümanların bayramını kutladığını söyledi.

“Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı veren Biden, inanç özgürlüğünün Amerika’nın temel değerlerinden olduğunu vurguladı.

Ramazan ayının hatırlattığı değerlerin toplumsal önemine dikkat çeken Biden, Covid-19 aşısı dahil Müslümanların her alanda insanlığın gelişimine önemli katkılar yaptığını belirtti.

Programda kısa bir konuşma yapan Muhammed Mescidi İmamı Talib Şerif de farklı toplumlar arasındaki kardeşliğe ve toplumsal paylaşıma atıf yaparak Amerikalı Müslümanlara desteğinden dolayı Biden yönetimine teşekkür etti.

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