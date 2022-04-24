ABD Başkanı Biden 1915 olayları açıklamasında bir kez daha "soykırım" ifadesini kullandı

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ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları yeniden “soykırım" olarak niteledi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 1915 olaylarının 107’inci yılına ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı. Biden’ın açıklaması “24 Nisan 1915’te Osmanlı otoriteleri Ermeni entelektüelleri ve cemaat liderlerini tutuklandı. Böylece 20’inci yüzyıldaki en kötü vahşetlerden biri olan Ermeni soykırımı başladı” ifadeleriyle başladı.

Biden'ın açıklaması şöyle devam etti:

"Bugün, tecrit edilen, katledilen ve imha kampanyası içinde ölümlerine yürüyen bir buçuk milyon Ermeni’yi anıyor ve çok sayıda yaşamın trajik kaybınının yasını tutuyoruz.

Ermeni soykırımını hatırlarken, nefretin her şeklindeki çürütücü etkisine karşı tetikte olma sözümüzü yeniliyoruz. Kendimizi dünyada yara izleri bırakan vahşetlere karşı ses çıkarmak ve durdurmaya yeniden adıyoruz. ‘Büyük felakette’ (Meds Yeghern)kaybedilenlerin yasını tutarken iyileşme ve daha iyisini inşa etme, çocuklarımız için daha barışçıl bir dünya çabalarımızı ikiye katlayalım. İnsan haklarının saygı gördüğü, hoşgörüsüzlük ve bağnazlık kötülüklerinin günlük hayatımızda iz bırakmadığı, her yerde insanların onurları ve güvenlikleri yolunu izlemekte özgür olduğu bir dünya.

Bu, aynı zamanda Ermeni halkının gücü ve direncinin düşünülmesi gereken bir zaman. Bir soykırımın ardından Ermeni halkı, çoğunlukla ABD’nin de dahil olduğu yeni yuvalar ve topraklarda topluluklarını ve kültürlerini yeniden inşa etmeye kararlılardı. Amerikalı Ermeniler, ABD kumaşının vazgeçilmez bir parçasıdır. Atalarının yaşadığının trajedisini taşımaya devam ederken ulusumuzu daha güçlü ve daha dinamik bir hale getiriyorlar. Acılarını anlıyor ve hikâyelerini onurlandırıyoruz.

Bugün, yani 107 yıl sonra, Amerikan halkı soykırımda hayatını kaybeden tüm Ermenileri onurlandırmaya devam ediyor."

ABD Başkanı Joe Biden 2021’de yaptığı 24 Nisan açıklamasında da “soykırım” ifadesini kullanmıştı. Türkiye’de iktidar ve muhalefetten Biden’ın soykırım açıklamasına tepkiler yöneltmişti.

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