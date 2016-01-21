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Yaşam

ABD Başkan Yardımcısı'nın İstanbul ziyareti sebebiyle Cumartesi'ye kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı

Emniyet trafiğe kapalı yollar yerine alternatif güzergahı gösterdi

21 Ocak 2016 23:16

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın İstanbul ziyareti sebebiyle bazı yollar Perşembe günü saat 17.00’den 23 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’e kadar trafiğe kapatıldı.

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 21-23 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştireceği İstanbul ziyareti sebebiyle 21.01.2016 saat 17.00’den 23.01.2016 saat 18.00’e kadar Beşiktaş ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekilde gösterildi:

Saray Caddesi'nden Conrad Otel istikameti (Yıldız Hamidiye Camii önü),

Barbaros Bulvarı'ndan Saray Caddesi istikameti Mehmet Ali Bey Sokak kesişiminden (Ertuğrul Tekke Camii yanı), araç trafiğine kapatılacaktır.

Alternatif Yollar:

Serencebey Yokuşu Caddesi'nden Saray Caddesi'ne gelen akım Müvezzi Caddesi istikametine,

Barbaros Bulvarı istikametinden Saray Caddesi'ne gitmek isteyen araç sürücüleri ise Serencebey Yokuşu Caddesi veya Çırağan Caddesi istikametine yönlendirilecek.

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