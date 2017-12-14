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Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Pence, İsrail ziyaretini erteledi

Kararın Kudüs sonrası yükselen tepkilerle bir ilgisi olup olmadığı bilinmiyor

14 Aralık 2017 14:50

İsrail basını, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Knesset'te pazartesi günü yapmayı planladığı ve 2008'den beri bir ilk niteliğindeki konuşmayı ertelediğini duyurdu. ABD'nin henüz doğrulamadığı kararın, Kudüs kararı sonrası yükselen tepkilerle bir ilgisi olup olmadığı ise bilinmiyor.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının ardından Filistin lideri Mahmud Abbas’ın görüşmeyi reddettiği ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in İsrail ziyareti de sekteye uğradı.

İsrail’de yayın yapan Haaretz gazetesinin Walla News'ten aktardığı habere göre İsrail Meclisi (Knesset) sözcülerinden biri, Pence'in pazartesi yapması planlanan konuşmasının süresiz olarak ertelendiğini söyledi. ABD tarafından ise henüz bir doğrulama gelmedi.

Jerusalem Post muhabiri Lahav Harkov, Pence’in ziyaretini ABD Kongresi’ndeki vergi reformu yasası tartışmaları yüzünden ertelediğini aktardı. Bununla birlikte Harkov, konuşmanın süresiz olarak değil 1-2 gün ertelendiğini yazdı.

​Pence, 2008’de dönemin ABD başkanı George W. Bush’tan bu yana Knesset’te vekillere hitap eden ilk üst düzey ABD’li yetkili olacak.

Ortak Arap Listesi Bloku, vekillerinin Pence'in konuşmasını boykot edeceğini duyurmuştu.

 

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