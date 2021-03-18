ABD Başkan Yardımcısı Harris'in konutunun dışında silahlı bir kişi gözaltına alındı

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ABD'nin başkenti Washington DC'de Texaslı bir adam, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evinin dışında gözaltına alındı. Gözaltına alınan adama silah ve mermi bulundurmakla ilgili suçlamalar yöneltiliyor.

Washington Metropolitan Polisi, Texas'ın yayımladığı bir istihbarat bülteni kapsamında bir kişinin ABD Başkan Yardımcısı'nın konutu olan Navalny Observatory'nin dışında bir kişinin dün saat 12.12 sularında Gizli Servis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

DC Polisi, 31 yaşındaki Paul Murray'nin arabasında bir tüfek ve mermiler bulunduğunu ifade etti.

Murray'e tehlikeli silah taşımak, bir işletmenin dışında tüfek bulundurmak, kayıtsız mermiye sahip olmak gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Gizli Servis, olay sırasında korumakla yükümlü oldukları kimsenin konutta olmadığını ifade etti.