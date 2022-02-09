ABD Başkan Yardımcısı Harris'in eşinin katıldığı etkinlikte bomba tehdidi; okul tahliye edildi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eşi Doug Emhoff, katıldığı bir etkinlikte bomba tehdidi sebebiyle binada çıkarıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kamala Harris’in eşi Doug Emhoff, Washington’da bir lisede Siyah Tarihi Ayı için bir etkinliğe katıldı. Okulun müze bölümünü ziyareten eden Emhoff, bir güvenlik görevlisinin “Çıkmamız gerekiyor” uyarısıyla binadan çıkarıldı.

Aynı anda okuldaki öğrenci ve öğretmenler de tahliye edildi.

Columbia bölgesi okullar yetkisi Enrique Gutierrez, bir bomba tehdidi bulunduğunu söyledi. Tehdidin, Emhoff’un ziyaretiyle mi yoksa Siyah Tarihi Ayı etkinlikleriyle mi ilgili olduğu bilinmiyor.

Emhoff’un sözcüsü, okulun tehditle ilgili Gizli Servis’i de haberdar ettiğini söyledi.