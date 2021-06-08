ABD Başkan Yardımcısı Harris, ilk yurt dışı ziyareti için Guatemala'ya gitti, göçmenlere "Sınırımıza gelirseniz geri çevrileceksiniz" dedi

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirdiği Guatemala'da yolsuzluk ve ABD'ye göç konularını ele aldı. Harris, Guatemala'dan ABD'ye geçmeyi düşünen göçmenlere "Sınırımıza gelirseniz geri çevrileceksiniz" dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris, ilk yurt dışı seyahatini Guatemala'ya gerçekleştirdi. Harris, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Giammattei, "Burada olmanız bizim için çok önemli. Uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele gibi ortak hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin gündeminde yolsuzlukla mücadele ile ABD'ye giden göçmenler yer aldı. Harris, Guatemalılara "Gelmeyin. Sınırımıza gelirseniz geri çevrileceksiniz" diye seslendi. "Kimse doğduğu, büyüdüğü yeri terk etmek istemez" diye devam eden Harris, ABD'ye göçün altında yatan nedenlerle mücadele edilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Harris, ABD'nin kurduğu bir yolsuzluk karşıtı görev gücünün, Guatemalalı savcılarla beraber çalışacağını söyledi.

ABD'de Biden yönetimi, yolsuzluğun şiddet ve yoksulluğun altta yatan bir sebebi olduğunu, bunun da Orta Amerika'dan çok sayıda insanın ABD'ye göçmesine neden olduğu sonucuna varmıştı.

AOC'den tepki: Birinin evini yakıp sonra kaçmakla suçlayamayız

Harris'in Guatemala'da göçmenlere yaptığı "Gelmeyin" açıklamasına Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez tepki gösterdi. Twitter'dan mesaj paylaşan Ocasio-Cortez "Herhangi bir ABD sınırında sığınma talep etmek yüzde 100 yasal bir geliş yöntemidir" dedi. ABD'nin Latin Amerika'daki istikrarsızlık ve rejim değişikliklerinde payı olduğunu söyleyen Ocasio-Cortez "Birinin evini akılmasına yardım edip sonra onları kaçmakla suçlayamayız" dedi.