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BBC Türkçe

ABD Başkan Yardımcısı Biden'dan Trump'a: 'Artık büyü'

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 45. Başkan seçilen Donald Trump'ın "artık büyümesi" gerektiğini söyledi. Trump, Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimlerine siber saldırılar ile müdahale ettiği yönündeki istihbarat raporlarını sorguluyor.

06 Ocak 2017 17:18

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ülkesinin 45. başkanı seçilen Donald Trump'ın "artık büyümesi" gerektiğini söyledi.

20 Ocak'ta görevi Başkan Barack Obama'dan devralacak olan Donald Trump, Rusya'nın ABD'de başkanlık seçimlerine siber saldırılar ile müdahale ettiği yönündeki istihbarat raporlarını sorguluyor.

Biden ise PBS televizyonuna yaptığı açıklamada "Bir başkanın CIA'den tutun da savunma bakanlığına kadar sayısız istihbarat teşikatını dinlememesi ve onlara güvenmemesi kesinlikle akıl dışı bir şey. İstihbarat servislerinden daha fazlasını bildiğini savunmak bir profesörden daha fazla fizik bildiğini savunmak gibi. Kitabı okumadım ama daha fazla bildiğimi biliyorum gibi" dedi.

Biden'ın Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı düzenli eleştiriler ile ilgili soruya yanıtı ise "Artık büyü Donald, artık büyü. Yetişkin olma zamanı. Sen bir başkansın. Bir şey yap. Bize ne olduğunu göster" oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Biden, Donald Trump'la ilgili olarak ayrıca "iyi bir adam" ifadesini de kullandı.

Donald Trump Çarşamba günkü açıklamasında bilgisayar korsanlığından "14 yaşında birinin sorumlu" olabileceği tezini tekrarlamıştı.

Trump olayla ilgili bu hafta duyuru yapacağını söylemişti ancak herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü General James Clapper Senato'nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nde dün düzenlenen oturumda siber saldırıların bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle yapıldığını, önümüzdeki hafta konuyla ilgili detaylı açıklama yapılacağını söylemişti.

ABD Başkanı Barack Obama geçen hafta 35 Rus diplomatı bilgisayar korsanlığı iddiları nedeniyle sınırdışı etme kararı almıştı.

Rusya ise bu adıma karşılık vermeyeceğini açıklamıştı.

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