ABD Başkan Yardımcısı Biden: Erdoğan en kısa zamanda İsrail ile anlaşmak istiyor

Ortadoğu ziyareti nedeniyle İsrail’de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mesajını Başbakan Benjamin Netanyahu’ya ileterek, “Erdoğan, mümkün olan en kısa zamanda İsrail ile anlaşmaya varmak istiyor" dedi.

DHA’nın İsrail merkezli Haaretz gazetesine dayandırdığı haberine göre, Biden’ın, Erdoğan ile Netanyahu arasında arabuluculuk yapmaya ya da iki ülke arasındaki anlaşmazlığın çözümü için her türlü adımı atmaya hazır oldukları söylendi.

Bunun üzerine Netanyahu da iki ülke temsilcilerinin sürekli temas halinde olduğunu ancak henüz bir uzlaşmaya varılamadığını belirtti.

İsrail’in anlaşmaya varma niyetiyle müzakere masasında olduğunu da sözlerine ekleyen Netanyahu, “Ancak bazı kırmızı çizgilerimiz” var diye konuştu.