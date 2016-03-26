ABD Başkan adayı Bernie Sanders'ın mitingi sırasında kürsüye kuş kondu

ABD'deki başkanlık yarışının Demokrat Partili aday adaylarından Barnie Sanders'ın, Oregon'daki konuşması sırasında kürsüye kuş kondu. Tribünlerdeki binlerce kişinin ayakta alkışladığı olay sonrasında Sanders, "Şimdi bakın, bu minik kuş bilmiyor ama... Bence bu bir şeylerin simgesi olabilir. Görünüş itibariyle benzemediğini biliyorum ama o kuş aslında bir güvercin ve bizden dünya barışı istiyor." diye konuştu.

Olayın ardından İngilizce kuş anlamına gelen "bird" kelimesinden hareketle #BirdieSanders etiketi Twitter'da trend oldu.

Sosyalist aday Sanders, sık sık dile getirdiği savaş karşıtı politikalarıyla rakibi Hillary Clinton'dan ayrılıyor.