ABD başkan aday adayı Bloomberg: Trump'a ‘Kendinden daha zeki insanları işe al’ dedim ve o, ‘Hiç yok ki’ dedi

ABD’de 2020 başkanlık yarışının multimilyarder adayı iş insanı Michael R. Bloomberg, potansiyel rakibi, mevcut ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son konuşmanın detaylarını gazetecilere anlattı.

Sputnik'in aktardığına göre Bloomberg, Trump’la en son, başkan seçildiği Kasım 2016’dan resmen koltuğa oturduğu ocak ayına kadar geçen sürenin ‘ortalarında bir ara’ konuştuklarını söyledi. Ancak Bloomberg, Trump’ın telefon numarasını yazmayı umursamadığını vurguladı. Buna rağmen Trump’ın kendisinden bir telefon beklediğini ve bunu da ima ettiğini savunan Bloomberg, konuşmanın içeriğini şöyle anlattı; “Aramazdı. Onu aramak zorunda kaldım. Seçilmiş başkandı ve hoş bir sohbetimiz oldu. Bana ne yapması gerektiğini sordu. Ben, ‘Kendinden daha zeki insanları işe al’ dedim ve o, ‘Hiç yok ki’ dedi.”

Eski New York Belediye Başkanı, “Dedim ki, ‘Bak bu alanların her biri hakkında bilgisi olan insanları bulmalısın’; savunma, ticaret ve finans ve (Trump’ın) hiçbir şey bilmediği bütün o şeyler hakkında. Bu konuda bir şeyler bildiğini söyledi. Ama ben de iyi insanları bulur ve onları iyi yönlendirebilirse düzgün bir yönetimi olabileceğini anlattım. ‘Çok teşekkür ederim’ dedi. Hatırladığım kadarıyla bundan daha kibar olamazdı. Bana şahsi cep telefonu numarasını verdi ki onu yazmak için uğraşmadım” dedi.

Bloomberg, bu konuşmadan sonra iletişim kurmadıklarını belirtti.