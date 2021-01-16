ABD Basını: Trump, Biden'ın yemin töreninden birkaç saat önce Florida'ya uçacak

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak Çarşamba gününün sabahında Beyaz Saray'dan ayrılması bekleniyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, ABD başkanlık uçağı Air Force One ile yemin töreninden birkaç saat önce Florida'daki kumsal evine gidecek. Bazı kaynaklara göre Trump, Mar-a-lago'daki evinde yaşayacak. Kızı Ivanka ve onun eşi Jared Kushner da bir süreliğine ona katılacak.

Trump, geçen hafta destekçilerinin Kongre binasına yaptığı baskından sonra Biden'ın yemin törenine katılmayacağını duyurmuştu.

Palm Beach Post'un haberine gore First Lady Melania Trump geçen gün Florida'daki Boca Raton kentinde oğlu Barron Trump için bir özel okulu ziyaret etti.

Associated Press'in aktardığına göre Andrews Hava Üssü'nde Trump için bir veda töreni düzenlenecek.