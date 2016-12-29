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Dünya
Deutsche Welle

ABD basını: Rusya’ya misilleme yapılacak

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Washington, başkanlık seçimleri sırasında siber saldırı düzenlemekle suçlanan Rusya’ya misilleme yapmaya hazırlanıyor.

29 Aralık 2016 13:49

ABD basınında yer alan haberlere göre Washington, başkanlık seçimleri sırasında çeşitli kurum ve kişilere siber saldırı düzenledikleri ve bilgi sızdırdıkları iddia edilen Rus bilgisayar korsanlarının eylemlerine karşılık Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyor.

Washington Post'un hükümet çevrelerinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi başkanlık seçimleri sırasında hackerların söz konusu eylemleri nedeniyle Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği ve diplomatik adımlar atılacağını öne sürdü. CNN televizyonu da siber saldırılara dahil olan şüphelilerin isimlerinin açıklanabileceğini bildirdi.

Federal Soruşturma Bürosu, Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve Ulusal İstihbarat Direktörü başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti'nin kurum ve çalışanlarına yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtiyor. Amerikan yetkililere göre Rusya'nın Demokrat aday Hillary Clinton'ı yenmesi için Trump'a yardım etmeye çalıştığı da istihbarat birimlerinin ortak görüşü.

Obama: Harekete geçeceğiz

Yakında Beyaz Saray'daki görevini Donald Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Obama NPR'a verdiği bir röportajda, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına ilişkin ''Harekete geçmeliyiz ve geçeceğiz de'' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Amerikan istihbarat birimlerinin değerlendirmelerini reddetmişti. Müstakbel başkan, ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararına ilişkin de, ‘'Bence hayatlarımıza devam etmeliyiz'' şeklinde konuşmuştu.

Rusya da söz konusu siber saldırı iddialarını geri çeviriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/AFP/SÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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