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Dünya

Trump'ın Putin'e "sana kameralar önünde biraz sert davranacağım" dediği iddiası

Deşifreye göre Trump'ın Putin'e kameralar önünde sert davranmak için önceden anlaştığı öğrenildi

28 Eylül 2021 18:08

Eski Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, kaleme aldığı kitabında ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın, 2019'da Japonya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, basın mensuplarının karşısına çıkmadan önce "Sana birkaç dakika sert davranacağım. Ama bu, kameralar için. Onlar çıktıktan sonra konuşuruz. Beni anladın mı?" dediğini iddia etti.

Trump'ın başkanlığı döneminde eşi Melania Trump'ın özel kalemliğini yapan ve 1 Haziran 2019-7 Nisan 2020 döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü görevinde bulunan Grisham'ın kaleme aldığı kitabı, Washington Post ele geçirdi.

Washington Post'un haberine göre, Grisham, 2019'da Japonya'daki G-20 Zirvesi esnasında Trump ve Putin arasındaki 90 dakikalık toplantıya ışık tutuyor.

Trump'ın damadı Jared Kushner tüm toplantılara katılıyordu

Trump'ın, son döneminde özellikle Kovid-19 konusundaki tüm adımlarını başkanlık seçimlerini düşünerek attığını vurgulayan Grisham, Trump'ın damadı Jared Kushner'in ise Trump'ın gerçek özel kalemi olduğunu ve tüm toplantılara katıldığını aktardı.

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