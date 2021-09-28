Trump'ın Putin'e "sana kameralar önünde biraz sert davranacağım" dediği iddiası

Trump'ın başkanlığı döneminde eşi Melania Trump'ın özel kalemliğini yapan ve 1 Haziran 2019-7 Nisan 2020 döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü görevinde bulunan Grisham'ın kaleme aldığı kitabı, Washington Post ele geçirdi.
Washington Post'un haberine göre, Grisham, 2019'da Japonya'daki G-20 Zirvesi esnasında Trump ve Putin arasındaki 90 dakikalık toplantıya ışık tutuyor.
Trump'ın damadı Jared Kushner tüm toplantılara katılıyordu
Trump'ın, son döneminde özellikle Kovid-19 konusundaki tüm adımlarını başkanlık seçimlerini düşünerek attığını vurgulayan Grisham, Trump'ın damadı Jared Kushner'in ise Trump'ın gerçek özel kalemi olduğunu ve tüm toplantılara katıldığını aktardı.