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BBC Türkçe

ABD basını: Protestolara katılan onlarca kişi işten çıkarıldı

Göçmenlerin ülke ekonomisine yaptıkları katkılara dikkat çekmek için düzenlenen protestolara katılan onlarca kişinin işten çıkarıldığı bildirildi.

21 Şubat 2017 01:54

ABD'de 'Göçmensiz Bir Gün' protestosuna katılan onlarca kişinin işten çıkarıldığı belirtiliyor.

Göçmensiz bir Amerika'nın nasıl olacağını göstermeyi amaçlayan aşçılar, restoran sahipleri, marangozlar, tesisatçılar, bakkallar ve pek çok başka çalışan Perşembe günü işe gitmedi. Bazı iş yerleri de protestoya destek vermek için kepenk kapattı.

Ancak ABD basını göçmenlerin ülke ekonomisine yaptıkları katkılara dikkat çekmek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarına tepki göstermek için düzenlenen protestoya katılan bazı kişilerin işten çıkarıldığını bildirdi.

CNN'e konuşan bir iş veren, çalışanlarının protestoya katılmanın "bedelini ödeyeceklerini" söyledi.

Colorado eyaletinde bir duvar örme firması işleten Jim Serowski, 30 duvar ustasını işten çıkardığı için pişmanlık duymadığını söylüyor:

"Uyarmıştım 'Eğer bunu yaparsanız, şirkete zarar verirsiniz ve eğer ekibinize karşı gelirseniz, artık ekibin bir parçası olmazsınız" demiştim."

İşten çıkarılanların tam sayısı bilinmiyor, ancak ABD basını bir seri işten çıkarma haberi paylaştı.

İşten çıkarıldıklarını söyleyenler arasında Fox Haber'e konuşan, Oklahoma eyaletinden 12 restoran çalışanı da var.

NBC'ye göre ise Tennessee eyaletindeki bir endüstriyel boyama firmasının 18 çalışanı da işten çıkarılanlar arasında.

ABD Başkanı Donald Trump, nüfuslarının büyük kısmı Müslüman yedi ülkeye yönelik koyduğu, daha sonra mahkemelerin askıya aldığı tartışmalı seyahat yasağı konusunda yeni bir başkanlık emri yayımlayacağını duyurmuştu.

Associated Press haber ajansı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde yeni yasağın yine aynı ülkelerin vatandaşlarını hedef alacağını kaydetti. Bu ülkeler İran, Irak, Suriye, Yemen, Somali, Sudan ve Libya.

Hafta sonu ABD'nin çeşitli kentlerinde Müslüman Amerikalılarla dayanışma, Trump'ın politikalarına karşı ise tepki göstermek için yürüyüşler düzenlendi.

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