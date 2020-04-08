ABD basını: Beyaz Saray Basın Sözcüsü Grisham, basın toplantısı düzenlemeden görevinden ayrıldı

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ABD basını, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham, görevde geçirdiği 9 ayda hiç geleneksel bir Beyaz Saray basın toplantısı düzenlemeden görevden ayrıldığını iddia etti.

CNN ve ABC'nin haberine göre Grisham, eski görevini devralarak First Lady Melania Trump'ın basın sözcülüğünü yapacak.

Grisham, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasında görev almış, daha sonra ABD liderinin ilk basın sözcüsü Sean Spicer'ın yardımcısı olmuştu. Daha sonra Grisham, Melania Trump'ın basın sözcülüğü ve iletişim direktörlüğüne atandı.

Grisham, 9 ay önce Sarah Huckabee Sanders'ın yerine göreve getirilmişti.