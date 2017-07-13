"ABD, bağımsız Kürdistan politikasını gözden geçirmek zorunda kalabilir"

ABD'nin Ankara ve Bağdat Büyükelçilik görevini yürüten James Jeffrey, Rudaw İngilizce'ye Irak Kürt Bölgesi’nde 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu konusunu değerlendirdi. Referandumun düzenlenmesi durumunda büyük çoğunluğun 'bağımsızlık' yönünde oy kullanacağını söyleyen Jeffrey, ABD'nin uzun süredir Irak politikasının şu anda bir değişikliğe uğramadığını aktardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Jeffrey, Iraklılar için en iyi çözümün birleşik Irak olduğunu söyledi. Jeffrey, Irak'ın uluslararası kamuoyuna entegre olmuş, bağımsız bir devlet olması gerektiğini söylerken, Kürt bölgesinin Irak'tan ayrılmasının merkezî hükümeti zayıflatarak güçsüz duruma düşeceğini ifade etti.

ABD’nin müttefik ülkelerin bölünmesi ile ilgili politikasını değiştirmesinin zor olduğunu ifade eden Jeffrey, ancak “İran’ın, Irak’taki nüfuzunun artmaya devam etmesi ve bunun ülkede Suriye veya Lübnan’a benzer bir kaos ile sonuçlanması durumunda, ABD’nin bağımsız Kürdistan’a ilişkin politikasını gözden geçirmek zorunda kalabileceğini” belirtti.

Jeffrey, “Bağımsız bir Kürdistan, Saddam rejiminin düşürüldüğü 2003 yılından bu yana olduğundan daha güçlü veya daha güvenli bir yer olacak mı?” dedi.