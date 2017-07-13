T24 LogoT24 Logo
Politika

"ABD, bağımsız Kürdistan politikasını gözden geçirmek zorunda kalabilir"

Jefrey, Kürt bölgesinin Irak'tan ayrılmasının merkezi hükümeti zayıflatarak güçsüz duruma düşeceğini ifade etti

13 Temmuz 2017 18:53

ABD'nin Ankara ve Bağdat Büyükelçilik görevini yürüten James Jeffrey, Rudaw İngilizce'ye Irak Kürt Bölgesi’nde 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu konusunu değerlendirdi. Referandumun düzenlenmesi durumunda büyük çoğunluğun 'bağımsızlık' yönünde oy kullanacağını söyleyen Jeffrey, ABD'nin uzun süredir Irak politikasının şu anda bir değişikliğe uğramadığını aktardı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Jeffrey, Iraklılar için en iyi çözümün birleşik Irak olduğunu söyledi. Jeffrey, Irak'ın uluslararası kamuoyuna entegre olmuş, bağımsız bir devlet olması gerektiğini söylerken, Kürt bölgesinin Irak'tan ayrılmasının merkezî hükümeti zayıflatarak güçsüz duruma düşeceğini ifade etti. 

ABD’nin müttefik ülkelerin bölünmesi ile ilgili politikasını değiştirmesinin zor olduğunu ifade eden Jeffrey, ancak “İran’ın, Irak’taki nüfuzunun artmaya devam etmesi ve bunun ülkede Suriye veya Lübnan’a benzer bir kaos ile sonuçlanması durumunda, ABD’nin bağımsız Kürdistan’a ilişkin politikasını gözden geçirmek zorunda kalabileceğini” belirtti.

Jeffrey, “Bağımsız bir Kürdistan, Saddam rejiminin düşürüldüğü 2003 yılından bu yana olduğundan daha güçlü veya daha güvenli bir yer olacak mı?” dedi.

ETİKETLER

ABDIrakJefreyKürdistanKuzey IrakBağımsızlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24