ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği'ne roketli saldırı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne roket saldırısı düzenlendi, üç roket yerleşkeye isabet ederken içlerinden bir roket mermisinin ise elçiliğin kafeteryasına düştüğü belirtildi.



Toplamda beş roketin ateşlendiğini belirten Iraklı güvenlik güçlerine ek olarak elçilik yetkilileri de saldırıda yaralananların olduğunu ancak ölü olmadığını ifade etti.

Özellikle ABD işgalinden sonra İran’la mücadele sahasına Irak’ta 2003’ten beri sayısız roket mermisi ABD Büyükelçiliği’ni hedef alsa da yakın tarihte elçiliği doğrudan vuran ilk atışın, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Hizbullahı lideri Ebu Mehdi el Mühendis’in ABD tarafından öldürülmesinden sonra gerçekleşmesi ise İran ve müttefiklerinin ABD’nin Irak’taki varlığına dönük aralıksız bir yıpratma ve taciz taktiği uygulayacağı yönündeki yorumlarla uyuşuyor.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşıladı.

İran, Irak’taki ABD üslerini bombalarken Iraklı Şii grupları intikam tehdidinde bulunmuştu.