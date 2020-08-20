ABD, BAE'ye F-35 satacak mı?

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ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bir ek anlaşma ile ülkeye F-35 savaş uçağı satmayı planladığı iddia edildi.

Abu Dabi'ye savaş uçaklarının satılması geçen hafta BAE ile İsrail'in ABD'nin desteğiyle ilişkilerini normalleştirecek bir anlaşma imzalanmasının ardından gündeme geldi. Savaş uçaklarının satılması İsrail'in Orta Doğu'daki ordu avantajını azaltabilir.

Hükûmetle F-35'lerin BAE'ye satışı hakkında yapılan toplantıya katılan sektörden bir kaynak, ABD'nin İsrail-BAE normalleşme anlaşmasına feri bir ekleme yaparak Abu Dabi'ye satışı yapmayı planladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı konuşmada, "BAE, F-35 almak istiyor. Ne olacak göreceğiz, talepleri değerlendirilme aşamasında" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü yaptığı açıklamalarda BAE'ye F-35 satılmasına karşı çıkacağını söylemişti.

F-35'ler çok uzun süre boyunca Ankara'nın da gündemindeydi. Türkiye, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında 100 tane F-35 almayı planlıyordu, ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ankara'nın Rusya’dan aldığı S-400 füzelerine ait parçaların teslimatının 12 Temmuz 2019’da başlamasından beş gün sonra Türkiye’nin F-35 programına katılımının askıya alındığını açıklamış, daha sonra ABD Kongresi’nde 2020 yılı bütçesine ilişkin yetkilendirme yasasına Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü için S-400 füzelerinin Türkiye dışına çıkartılmasını şart koşan bir hüküm koymuştu.

Lockheed Martin, geçen günlerde F-35 programının internet sitesinde bulunan "Küresel Katılımcılar" listesinden Türkiye'yi çıkarmıştı.