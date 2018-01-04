'ABD, Atilla'ya karşı' davasının savcısı değişti!

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 21 ay önce Miami'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın "tanık" olarak ifade verdiği davada, 5 ayrı suçtan suçlu bulunanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasına da bakan savcı vekili, Joon Kim görevini bıraktı. ABD Adalet Bakanlığı, Kim'in vekaleten yürüttüğü New York Güney Bölge Federal Savcılığı'na Zarrab ve Atilla davalarında iddianameleri hazırlayan Geoffrey Berman'ı atadı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberi şöyle:

Davaya bakan savcı vekili Joon Kim görevden ayrılırken, ABD Adalet Bakanlığı, Zarrab ve Atilla davalarında iddianameleri hazırlayan New York Güney Bölge Federal Savcılığına Geoffrey Berman’ı atadı. Berman, ABD Başkanı Donald Trump’a yakın bir isim olarak tanınıyor. Bir önceki Başkan Barack Obama’dan Başkanlık görevini devralmasına ilişkin “geçiş döneminde” Berman da resmen Trump’ın ekibinde yer almıştı.

Zarrab davasını 2015 Aralık ayında, o dönemde New York Güney Bölge Federal Savcısı olan Preet Bharara açmıştı. Trump’un Başkan olduktan sonra Bharara’yı görevden almasıyla birlikte, davayı Bharara’nın yardımcısı Joon Kim, “Savcı vekili” sıfatıyla yürütmüştü.

Nitekim, Atilla’nın jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından Savcılık adına açıklama da yine Joon Kim tarafından yapıldı. Bu açıklama, Kim’in “savcı vekili” olarak son faaliyeti oldu. Açıklamadan sadece saatler sonra, ABD Adalet Bakanlığı’nın New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’ne yeni savcı atadığı, Bakanlık resmi sitesinden duyuruldu.

New York Federal Bölge Savcılığı sözcüsü de, Kim’in resmen görevden ayrıldığını, bugün itibarıyla ofisini boşaltacağını açıkladı.

1990-94 yılları arasında New York Güney Federal Savcılığında “savcı yardımcısı” olarak görev yapmış olan Geoffrey Berman, yine Trump’a yakın isimlerden, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin avukatlık firması olan Greenberg Traurig’de çalışıyordu.

Reza Zarrab, itirafçı olmadan önce avukatları arasına Giuliani’yi de katmıştı. Giuliani de, geçen yılın ilk aylarında Ankara’ya gelerek, Zarrab davasını Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Joon Kim kimdir?

Reza Zarrab iddianamesini hazırlayan ilk isim olan Preet Bharara'nın görevden alınmasının ardından Joon Kim bu görevi vekaleten atandı. Kim'in döneminde Mehmet Hakan Atilla gözaltına alındı ve dosyaya ek iddianame eklendi. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'da sanık olarak dava dosyasına eklendi. Büyük ölçüde Türkiye'de düzenlenen 17 - 25 Aralık operasyonlarına dayanan ek iddianamede Zafer Çağlayan, Reza Zarrab'dan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanıyor.



Joon Kim tarafından yargıç Berman'a sunulan ve mahkeme tarafından kabul edilen 56 sayfalık ek iddianameyle birlikte davadaki sanık sayısı 9'a çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Joon Kim hakkında soruşturma başlatmıştı.