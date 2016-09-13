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Dünya

ABD: Ateşkes, birleşik Suriye’yi kurtarmak için son şans olabilir

"“Tüm taraflara ateşkes anlaşmasına uymaları yönünde yaptığım çağrımı yineliyorum"

13 Eylül 2016 01:18

Ülke genelinde ilan edilen ateşkesin birleşik Suriye için son şans olabileceğini ifade eden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, anlaşmanın işe yaramasının mümkün olduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Türkiye saatiyle 19.00’da uygulamaya konan ateşkes anlaşmasının ardından çatışmaların azaldığını belirten bakan, “Birkaç saat önce Suriye’de güneşin batmasıyla birlikte yenilenen ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından gelen ilk raporlar, çatışmalarda bazı azalmalar olduğunu gösteriyor” diye konuştu. 

Ateşkes planının defoları olduğunu kaydeden eden Kerry, “Yine de her gün yaşanan şiddetten iyidir” dedi. Suriye’deki muhalif gruplara El Nusra’dan ayrılmaları çağrısında bulunan Kerry, şöyle devam etti:

“Tüm taraflara ateşkes anlaşmasına uymaları yönünde yaptığım çağrımı yineliyorum, çünkü belki de bu birleşik Suriye’yi kurtarmak için son şans olabilir. Muhalefetin anlaşmanın uygulanması konusundaki cesaretinden övgüyle bahsederken, onlara birbirine karışmanın sorun olabileceği alanlarda kendilerini El Nusra’dan ayırma çağrısında bulunuyorum.”

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