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ABD, Atatürk Orman Çiftliği arazisini 88 milyon dolara almış!

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin taşınması tartışmaları, ilk olarak 2011’de gündeme gelmişti

16 Ağustos 2017 07:37

ABD’nin Ankara Çukurambar’da eski Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edeceği yeni büyükelçilik binası için 88 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. ABD, 37 bin metrekarelik arsayı TOKİ’den satın aldı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin taşınması tartışmaları, ilk olarak 2011’de gündeme gelmişti.

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre, ABD Büyükelçiliği Çukurambar’da 37 bin metrekarelik arsayı 2014 yılında TOKİ’den satın aldı. Arazinin 88 milyon dolara alındığı öğrenildi.

2019’da bitecek

Kaynaklar, binanın temeli için çukur kazıldı- ğını kaydetti. İnşaat alanı dev beton duvarlarla çevrildi. Projenin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. Yeni büyükelçilik kompleksinde Amerikan deniz piyadeleri için bir rezidans, depo, otopark ve sosyal alanların da olacağını belirtiliyor. 

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