ABD askerlerinin gömdüğü 124 İngiliz uçağı 67 yıl sonra bulundu

Myanmar'da ABD askerlerinin 67 yıl önce gömdükleri 124 İngiliz savaş uçağının gizemi çözülemiyor. Bu sırrı çözmek için 16 yıldır çaba harcayan bir İngiliz çiftçi, uçakları gün ışığına çıkarmak için Myanmar hükümetiyle anlaştı.

Rangun, 17 Ağustos 1945. Japonya'nın iki gün önce yenilgiyi kabul etmesiyle Asya'da da savaş sona erdi. Japonya'nın yenilgiyi kabul etmesinden haftalar önce ABD ve İngiltere, tüm Myanmar'ı ele geçirmişti.

Myanmar'ın başkenti Rangun'da her yer asker kaynıyordu. Bütün bu kargaşanın arasında ABD askerleri çok gizemli bir misyon için Myanmarlılara emir yağdırıyordu. ABD askerlerinin 67 yıl önceki bu gizemli misyonu, bugünlerde konudan haberdar olan her İngiliz'in kalp atışlarının yükselmesine neden oluyor.

ABD askerleri Rangun'da havalimanında uçakların kalkış yaptığı pistin hemen yanı başında 10 metre derinliğinde, 100 metre genişliğinde ve 180 metre uzunluğunda bir kuyu açmakla meşguldü.

Myanmarlı işçiler dev kuyunun altını ve dört bir duvarını, her türlü hava koşullarına dayanabilen tik ağacıyla kaplıyordu. Kuyu hazırlandıktan sonra, ABD'li askerler, İngiltere'den getirilen, nem ve sudan korumak için katranla sıvanmış tonlarca ağırlıktaki dev sandıkları, indirmeye başladı.

Katranlı dev sandıklar, dikkatli bir şekilde kuyuya yerleştirildikten sonra, büyük bir özenle toprakla örtüldü. Fabrikadan yeni çıkmış bu "savaş oyuncakları" günü geldiğinde buradan çıkarılacak ve kullanılacaktı.

17 Ağustos 1945'in üzerinden tam 67 yıl geçti. Ve şimdi o beklenen gün gelip çattı.

Hayali için servet harcadı

İngiliz David Cundall, 63 yaşında, tarımla uğraşıyor. Cundall'ın en büyük hobisi, İngiltere yapımı savaş uçakları. "Hobi pilot" David Cundall, Indiana Jones filmlerini andıran ABD askerlerinin Myanmar'daki "gizli misyonu" üzerinde tam 16 yıldır çalışıyor.

Cundall, on yıllardır askeri diktatörlükle yönetilen Myanmar'a sayısız seyahat gerçekleştirdi. Bu uğurda küçük bir servet harcayan çiftçi David Cundall, askeri belgeler inceledi. Amerikan, İngiliz ve Myanmarlı görgü tanıklarıyla ayrı ayrı görüştü. Birbirlerini tanımayan bu insanlar her defasında ortak bir hikaye anlatıyorladı. Söz konusu "ortak hikaye" uzun yıllardır dünyanın her tarafından savaş uçaklarının enkazları peşinde koşturan David Cundall'ın gözlerinin bir çocuk gibi parlamasına neden oluyordu.

Hayalden gerçeğe

İngiliz çiftçi Cundall, 16 yıldır peşinde olduğu hayalini sadece "efsane" ve "söylentiler" üzerine bina etmiyordu. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'ne sandıkların yerleştirildiği bölgede jeofizik ölçümler yaptırdı. Ölçümler, bölgede metal gömülü olduğunu gösteriyordu.

Cundall, Rangun'da eski uçak pistinin hemen yakınında sondaj çalışması da yaptı. Sondajla 5 santim kalınlığındaki tahta delindikten sonra, ucunda kamera olan bir boruyla sandıkların içi incelendi. Sandıklarda metal parçaları vardı ancak neye benzedikleri pek anlaşılmıyordu.

Jeofizik ölçümlere göre, kırmızı bölgeler uçakların gömüldüğü alanı gösteriyor.

Çalılıkta hazine

Bütün parçaları birleştirdiğinde David Cundall, Rangun'da uluslararası havalimanının yanı başında, atıl durumdaki uçak pistinin hemen dibinde büyük bir servet yattığından hiç kuşku duymuyor. Cundall, günümüzde bir çalılığa dönüşen bu yerin altında dev sandıklarda onlarca İngiliz yapımı savaş uçaklarının kendisini beklediğinden emin.

İngiliz çiftçi Cundall, İngilizlere İkinci Dünya Savaşı'nı kazandıran ve Hitler'in Londra'yı işgal edememesinde büyük bir rol oynayan "Spitfire" savaş uçaklarının ABD askerleri tarafından Myanmar'da 5 farklı bölgeye gömüldüğünü tahmin ediyor. Nem ve suya dayanıklı katran sandıklar içerisinde saklanan "Spitfire"lar, eğer paslanmamış ve çürümemişse, her biri Cundall'a 1.5 milyon İngiliz sterlini kazandıracak.

37 Spitfire onun olacak

İngiliz maceracı Cundall, ABD askerlerinin Myanmar'da 124 "Spitfire" savaş uçağı gömdüğünü tahmin ediyor. Cundall uzun uğraşlar sonrasında bu yıl Ekim ayında Myanmar'daki yeni hükümetle bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya göre, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere tarafından monte edilmeden sandıklar içerisinde Myanmar'a gönderilen ve burada ABD askerleri tarafından gömülen 124 savaş uçağına da ulaşılırsa, bunların 37'si David Cundall'ın olacak.

İngiltere, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusu için üretilen Spitfire savaş uçaklarını, Asya gibi uzak bölgelere, montajını yapmadan, neme dayanıklı katran sandıklarda gönderiyordu. İngiliz ordusu, söz konusu uçakların montajını savaş bölgesinde 2 gün içinde yapıyordu.

"Spitfire"lar 1944 yılında eğitim uçuşunda. Koleksiyoncuları günümüzde bir Spitfire için 1 milyon Euro'dan fazla parayı gözden çıkarıyor.

Montaji yıllar alır

Ancak David Cundall'ın 124 uçağa ulaşması halinde, montajın yıllar alabileceği belirtiliyor. Cundall ise, uçakların montajını 3 yıl gibi kısa bir zamanda gerçekleştirmeyi hedefliyor. Cundall'a göre, İngiltere'ye İkinci Dünya Savaşı'nı kazandıran "Spitfire"lar artık savaş için değil, ülkeler arasında barış sağlamak için uçacak.

35 yıldır enkaz peşinde

35 yıldır dünyanın her bölgesinde savaş uçakları enkazları peşinde koşturan David Cundall, geçtiğimiz Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Savaş Müzesi'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Cundall'a bilim insanları Dr. Roger Clark ve Dr. Adam Booth da eşlik etti. Cundall, Leeds Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarıyla birlikte, önümüzdeki Ocak ayında Rangun'da ilk kazıya başlayacaklarını açıkladı. 16 yıldır peşinde koştuğu hayalini bir ay sonra gerçekleştirmeye başlayacak olan Cundall, ABD'li askerlerin 5 savaş uçağını ise, Myanmar'da bir mağaraya gizlediğini söyledi. Cundall, define avcılarının kurbanı olmamak için ayrıntı vermekten ise kaçındı.

Cundall, 16 yıldır hayalini kurduğu "Spitfire"lar için ilk kazmayı ocak ayında vuracak.

Başkasının hayaline 1 milyon dolar

İngiliz çiftçinin "Spitfire" hayaline bilgisayar oyunları şirketi "Wargaming"in sahibi Victor Kislyi de ortak oldu.

Bu gizemli misyonun ortaya çıkması için Cundall'a hiçbir beklenti içerisine girmeden 1 milyon dolar bağışta bulunan Belaruslu işadamı Victor Kislyi, "Bu Indiana Jones filmindeki gibi bir macera. Indiana Jones'a kim yatırım yapmak istemez ki? Burada amacımız para kazanmak değil. Biz sadece bu gizemli olayın gün ışığına çıkmasını arzuluyoruz" dedi.

Niçin gömüldü?

ABD askerlerinin niçin İngiliz yapımı savaş uçaklarını Myanmar'da 5 değişik bölgeye gömdükleri ise gizemini koruyor. Konuyla ilgilenen uzmanlar birçok teori ortaya atıyor. ABD'li askerlerin uçakların, yanlış kişilerin eline düşmesini engellemek için gömdükleri teorisine pek kimse inanmıyor. Bu durumda uçakları yakmak, ya da imha ederek denizin dibine göndermek daha mantıklı görünüyor.

Cundall sandıklarda, uçakların niçin gömüldüğüyle ilgili belgelere ulaşmayı da hayal ediyor.

"Spitfire"ın İngiliz ordusunda artık sembolik bir önemi var. Milli günlerde Buckingham Sarayı üzerinde gösteri uçuşları yapıyor.

İngilizlerin özgürlük sembolü

İngiltere 1938'de üretimine başladığı "Spitfire" savaş uçaklarından farklı modellerde 20 bin tane üretti. Günümüzde söz konusu uçakların sadece 35'i uçuş kabiliyetine sahip. "Spitfire"lar tüm İngilizlerin olduğu gibi İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in de gönlünde taht kurmuş durumda.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yaşadığı Buckingham Palace'daki bayram günlerinde, mutlaka bu uçaklar saray üzerinde bir gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.