ABD, askerlerini son teknoloji kamuflajla koruyacak

Gonca YAĞCI, (DHA) - ABD ordusu, askerlerinin ve askeri ekipmanın güvenliğini sağlamak üzere ultra hafif kamuflaj sistemi kullanacak. Ordu, bunun için 480 milyon dolar bütçe ayırdı.

Amerikan ordusu, modern savaş alanlarında askerlerini elektro optik etki ve elektro manyetik tehlikelerden korumak için yeni nesil ultra hafif kamuflaj ağ sistemi (ULCANS) kullanmaya başlayacak. Yeni sistem ULCANS, askerleri ve askeri ekipmanları, son teknoloji gizlenme sistemleri ile tüm hava koşullarında koruyabiliyor.

Jane\'s 360 haber sitesinde yayımlandığı basın bülteninde, ABD ordusunun, son 50 yıldır askeri araç ve ekipmanları üreten Fibrotex şirketiyle 10 yıllık sözleşme imzaladığını kaydetti. Bültende ayrıca bu sistemin Amerikan ordusuna 480 milyon dolara mal olacağı aktarıldı. Özel ekipmanların Ocak 2019’dan itibaren üretilmesi bekleniyor. Şirketin CEO\'su Eyal Malleron son teknoloji kamuflaj sistemlerinin gizlilik ve yanıltma çözümleri sayesinde, askeri tespit edilemez hale getireceğini ve kendilerini güvende tutmayı sağlayacağını söyledi.

ULCANS, Amerikan ordusunun Massachusetts\'deki Natick asker sistemleri merkezinde son iki yıldır test ediliyordu. Fibrotex, kamuflaj sistemlerini askerlerin, ordu makinelerinin ve diğer savaş sistemlerinin, karanlıkta veya gün ışığında, karda, ormanlık alanda, çölde ya da şehir içinde bulunma durumlarına göre farklı tasarım ve kapasitede imal edecek.