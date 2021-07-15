ABD, askerlerine yardımcı olan Afganları bu ay ülkeden çıkarmaya başlayacak

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ABD, Afganistan'daki savaş boyunca yabancı askerlere çevirmen olarak veya başka türlü yollarla destek veren vatandaşların bu ay içerisinde ülkeden çıkarılmaya başlanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Operasyon Müttefiklerin Sığınması"nın temmuz ayının sonunda başlayacağını belirtti.

Psaki, "Bu adımı atıyoruz çünkü bu insanlar cesur insanlar. Son yıllarda oynadıkları rolün değerini anladığımızı bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Sözcü, "operasyonel ve güvenlik gerekçeleriyle" kaç Afganın ülkeden çıkarılacağını açıklayamayacağını söyledi. Reuters'a konuşan bir kaynak ilk etapta 2 bin 500 kadar kişinin ülkeden çıkarılıp vize süreci devam ederken bir ABD askeri üssüne yerleştirileceğini ifade etti. Kaynak hangi üssün kullanılacağı ile ilgili henüz bir son karar verilmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos itibariyle Afganistan'dan tamamen çekilmiş olmayı istediklerini açıklamıştı.